Долар і євро злетіли на початку тижня: курс валют в банках та обмінниках сьогодні

Курс долара до гривні в банках України у понеділок, 20 квітня, зріс на 25 копійок і складає 44,30 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 43,75 гривні за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні подорожчав на 35 копійок і складає 52,30 гривні за євро. Продати європейську валюту сьогодні можна за курсом 51,40 гривні за євро.

У валютних обмінниках України середня вартість долара сьогодні вранці становить 43,95 грн/дол., а продати долар можна за курсом 43,80 гривні. Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні становить 51,90 грн/євро, а курс продажу - 51,60 грн/євро.

Національний банк України встановив на 20 квітня офіційний курс долара до гривні на рівні 43,89 гривні за долар, таким чином українська валюта послабилася одразу на 25 копійок.

Щодо євро гривня також послабила позиції: офіційний курс європейської валюти на понеділок встановлено на рівні 51,77 гривні за один євро, тобто українська національна валюта втратила 35 копійок. Цей показник став новим історичним максимумом курсу євро в Україні (попередній рекорд було зафіксовано 16 квітня - 51,42 грн/євро).

Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий спрогнозував, що курс долара в Україні до 26 квітня перебуватиме в межах 43,5-44,25 грн/дол. на міжбанківському ринку та 43,5-44,5 грн/дол. на готівковому ринку.

Вас також можуть зацікавити новини: