Угорщина готова розблокувати 90 млрд євро для України: Bloomberg назвало конкретні терміни

Для Києва, чиї ресурси вичерпаються до червня, цей тиждень стане вирішальним у питанні виживання без американської допомоги.

Уряд Угорщини, що йде у відставку, дав зрозуміти, що готовий розблокувати кредит Європейського Союзу для України у розмірі 90 мільярдів євро вже цього тижня – саме в той момент, коли нове керівництво в Будапешті розпочало інтенсивні переговори з Брюсселем щодо доступу до власного замороженого фінансування.

Угорщина отримала інформацію від України "через посередництво Брюсселя" про те, що постачання російської нафти трубопроводом "Дружба" можуть відновитися вже незабаром, заявив прем’єр-міністр, що йде у відставку, Віктор Орбан. Орбан пов'язав допомогу Україні з відновленням поставок трубопроводом, який був пошкоджений внаслідок російської атаки наприкінці січня, пише Bloomberg.

Представник Європейської комісії підтвердив, що виконавчий орган ЄС "підтримував контакт із зацікавленими сторонами для сприяння відновленню поставок нафти через трубопровід "Дружба"", додавши, що всі країни ЄС повинні виконувати свої зобов'язання щодо кредиту на 90 мільярдів євро, узгодженого на саміті лідерів у грудні.

Відео дня

Ці кошти мають вирішальне значення для того, щоб Україна могла продовжувати боротьбу через понад чотири роки після повномасштабного вторгнення Росії та в умовах, коли США фактично припинили свою допомогу після повернення Дональда Трампа на посаду президента у 2025 році, пишуть журналісти. Також повідомляється, що у Києва вистачить коштів для покриття своїх потреб лише до червня.

Угорщина може розблокувати допомогу Україні вже в середу, 22 квітня, на зустрічі послів ЄС, якщо до того часу відновляться поставки нафти, підкреслив Янош Бока, міністр Орбана у справах ЄС, в окремому повідомленні. "Позиція Угорщини не змінилася, – заявив Орбан. – Якщо є нафта, будуть і гроші".

Новий лідер Угорщини Петер Мадяр, чия партія "Тіса" здобула переконливу перемогу на виборах тиждень тому, поклавши край 16-річному правлінню Орбана, також заявив, що прокачування по "Дружбі" може поновитися цього тижня, спираючись на інформацію, отриману ним від голови та головного виконавчого директора угорської нафтової компанії Mol Nyrt Жолта Хернаді.

Хернаді ж має прибути до Москви цього тижня для обговорення поставок російської нафти, щойно трубопровід знову буде введено в експлуатацію, повідомив Мадьяр після їхньої зустрічі.

Президент України Володимир Зеленський, у свою чергу, заявив, що постачання по "Дружбі" можуть відновитися до кінця квітня.

Зняття Угорщиною блокування кредиту ЄС для України багато в чому сприяло б відновленню доброї волі між Будапештом і Брюсселем через роки після того, як ЄС призупинив фінансування Угорщини на суму понад 20 мільярдів доларів через побоювання щодо корупції та верховенства права за правління Орбана.

100-відсоткова обробка бюлетенів ще не означає остаточного результату. Дані з окремих округів можуть бути оскаржені, і остаточний результат може з'явитися лише в перших числах травня, коли закінчуються терміни подання апеляцій.

після поразки Орбана в Угорщині заговорили про перехід на євро. За словами відповідального за фінансові питання в політичній силі Андраша Кармана, "Тіса" після приходу до влади оцінить фінансовий стан країни та проведе консультації.

