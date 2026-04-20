Лукашенко забрязкав російською ядеркою і назвав потенційних 'противників'

Самопроголошений лідер Білорусі без доказів звинуватив сусідів у можливій агресії та заявив про готовність до ескалації разом із Росією.

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив про нібито можливу агресію проти країни з боку сусідів та пригрозив спільною відповіддю з Росією із застосуванням усіх видів озброєння, включно з ядерним. Про це він сказав в інтерв’ю російським пропагандистам, яке поширило агентство БелТА.

Лукашенко згадав серед потенційних "агресорів" Польща, країни Балтії та Україна, водночас не навівши жодних доказів таких тверджень. За його словами, Білорусь "не хоче війни" і не планує наступальних дій, однак буде реагувати у разі загострення.

Він також заявив, що у випадку конфлікту до Білорусі приєднається Російська Федерація, і сторони "захищатимуться всіма доступними засобами".

Лукашенко зазначив, що це не означає негайне застосування ядерної зброї, однак не виключив такого сценарію у разі "загрози існуванню держави".

Загроза з боку Білорусі - що передувало

Раніше президент Володимир Зеленський повідомляв про активність Білорусі поблизу українського кордону, зокрема будівництво інфраструктури та облаштування артилерійських позицій.

За його словами, Україна передала Мінську сигнал про готовність захищати свою територію та незалежність у разі будь-яких загроз.

