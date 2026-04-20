На Сумщині російські дрони атакували цивільні авто: є поранені

Зранку ворог вдарив по двох автомобілях. Поранені четверо людей.

Сьогодні вранці у двох громадах Сумщини російські безпілотники атакували цивільні автомобілі, відомо про чотирьох постраждалих. Про це повідомив начальник Сумської ОВА Олег Григоров.

За його інформацією, на виїзді з Путивльської громади ворожий безпілотник влучив у цивільний автомобіль.

"Постраждали троє жінок. Їх доставили до медичного закладу, надається необхідна допомога", - заявив посадовець.

Окрім того, він зазначив, що ворог атакував ще одне авто у Миколаївській сільській громаді, внаслідок чого постраждав чоловік. Йому надають медичну допомогу.

Інші ворожі атаки на цивільний транспорт

7 квітня росіяни прицільно атакували FPV-дроном маршрутку в центрі Нікополя на Дніпропетровщині. Удар стався у час пік, коли люди їхали на роботу. Автобус саме під'їжджав до зупинки – люди були і у салоні, і на зупинці. Внаслідок удару троє людей загинули, ще 16 отримали поранення.

3 квітня російські окупанти з дрона скинули вибухівку на маршрутку в Херсоні. Постраждали семеро людей.

