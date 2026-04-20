У Німеччині чоловік знайшов золоті злитки на 40 000 євро під час стрижки газону

Працівник муніципалітету в Банневіці, Німеччина, косив траву і випадково виявив на газоні розкидані золоті злитки. Спочатку він виявив вісім невеликих запечатаних пакетів. Подальший пошук, проведений міською владою, виявив ще два. Як пише Indiandefencereview, загалом було знайдено десять золотих злитків, кожен вагою близько 28 грамів, розкиданих по траві віялом.

Загальна вартість знайдених золотих злитків становить приблизно 40 000 євро, і невідомо, хто залишив такий цінний сховок. Роташування предметів вказувало на те, що їх могли викинути з автомобіля. Однак у ході подальшого розслідування не було виявлено жодних доказів, що пов'язують золото з якоюсь злочинною діяльністю. Детективи також намагалися встановити власника, використовуючи серійні номери, надруковані на пластиковій упаковці, але це нічого не дало.

Згідно з німецьким законодавством, у первинного власника знахідки є шість місяців, щоб заявити про свої права та підтвердити свої претензії. Для золота з Банневіца цей термін було встановлено на 17 квітня 2026 року. У міру наближення цієї дати мерія несподівано стала центром для детективів-аматорів та потенційних претендентів.

За словами мера, муніципалітет отримав від дванадцяти до п'ятнадцяти окремих запитів від осіб, які заявляли про своє право власності. Запропоновані пояснення варіювалися від банальних до найоригінальніших. Так, одна людина сказала, що золото випало у неї з кишені, оскільки вона взяла злитки з собою на прогулянку. Інша людина стверджувала, що золото було вантажем на дроні, який вийшов з ладу і розбився в цьому районі.

Однак, незважаючи на безліч дзвінків, ніхто не надав єдиний важливий доказ: чек про покупку, що відповідає реєстраційним номерам виробника на упаковці.

Мер заявив, що якщо золото залишиться незатребуваним, виручені кошти будуть спрямовані місцевим організаціям. Серед ймовірних одержувачів – міська добровільна пожежна команда, два спортивні клуби, дві музичні школи та асоціація людей похилого віку.

