Окупацію Криму РФ багато в чому визначило нехтування Україною прав кримських татар - Чубаров

Про це в коментарі ZN.ua сказав голова Меджлісу кримськотатарського народу, народний депутат від Блоку Петра Порошенка Рефат Чубаров.

За його словами, 23 роки кримські татари намагалися переконати українських політиків у тому, що визначення правового статусу Криму на основі права кримськотатарського народу на самовизначення стане не лише відновленням їхніх прав, але й буде гарантією невід'ємності півострова від української держави.

«Однак Україна пішла іншим шляхом, замість національно-територіальної автономії кримськотатарського народу, що повністю відповідало і принципам міжнародного права, в Криму було створено автономію, в якій всі права де-факто отримала етнічна - російська - більшість", - сказав глава Меджлісу.

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Чубаров вважає, що сучасна Україна, вибудовуючи свій подальший розвиток у повній відповідності та на основі загальноєвропейських цінностей, ніяк не зможе надалі ігнорувати право кримськотатарського народу на самовизначення.

"Зайве говорити про те, що й кримські татари, які опинилися перед реальними загрозами своєму майбутньому, будуть вимагати безпосередніх гарантій свого розвитку на власній землі. А вони, гарантії, можуть бути укладені лише наділенням Криму статусу кримськотатарської національно-територіальної автономії у складі України, в якій однаковою мірою будуть дотримуватися права і свободи всіх його жителів", - сказав він.

Чубаров зауважив, що в країнах Європи успішно існують автономії, які одночасно забезпечують право народів на самовизначення і гарантують територіальну цілісність держав.

"Як нам уявляється, найбільш близькою моделлю, яка могла б успішно бути адаптованою до умов Криму, є Автономна провінція Больцано-Боцен — Південний Тіроль, що на півночі Італії", - підсумував глава Меджлісу.