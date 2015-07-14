Порошенко підписав поправки до закону про прокуратуру, що дозволить провести кадрове оновлення

Про це повідомив прес-секретар глави держави Святослав Цеголко у Facebook.

"Президент щойно підписав поправки до закону про прокуратуру - у присутності Віктора Шокіна та Давида Сакварелідзе", - йдеться у його повідомленні.

Варто зазначити, що закон створює нові можливості для очищення прокуратури, дозволить вже днями розпочати конкурс з масштабного кадрового оновлення системи.

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"І Шокін, і Сакварелідзе наголосили, що працюють як одна команда. Президент гарантував повну підтримку в реформуванні прокуратури, насамперед – в її самоочищенні від корупціонерів. Зокрема, за словами Петра Порошенка гучна справа щодо двох високопосадових працівників прокуратури, розпочата днями, буде обов’язково доведена до кінця", - підсумував Цеголко.

Президент щойно підписав поправки до Закону про прокуратуру - у присутності Віктора Шокіна та Давида Сакварелідзе. Зако... Posted by Святослав Цеголко on 14 Июль 2015 г.

Як повідомила прес-служба глави держави, президент також зазначив, що «нашою спільною роботою розпочинається реформування радянської системи прокуратури».

Також він висловив подяку народним депутатам, які підтримали його.

«Прошу негайно розпочати впровадження цього закону, який дасть можливість сотням працівників ззовні стати прокурорськими працівниками через процедуру відкритого конкурсу и створити соціальні ліфти, які дадуть можливість діючим працівникам прокуратури через конкурсні комісії зайняти місце у прокурорському керівництві», – сказав Порошенко.

Крім того, він наголосив, що його позиція, як глави держави, повністю співпадає із позицією генерального прокурора та його першого заступника щодо нульової толерантності до корупції. Президент заявив про повну підтримку Шокіна та Сакварелідзе.

«Головне, що ви обидва маєте тверду підтримку президента і тверду підтримку суспільства. Оновлена прокуратура – те, що суспільство хоче бачити», – сказав глава держави. Говорячи про резонансну справу щодо затримання високопосадовців прокуратури, президент заявив: «Ця справа буде доведена до кінця. Це – принципова позиція Генерального прокурора, його заступника, всієї нашої команди», – заявив президент.

Генеральний прокурор Шокін заявив: «Цей закон є першим правовим актом, який дозволить створити дійсно нову прокуратуру». «Буде нова хвиля боротьби з корупцією у прокуратурі, бо очищенні прокуратури – вимога сьогодення».

Сакварелідзе висловив подяку президентові за підтримку нової концепції реформ Прокуратури України. За його словами, вже завтра розпочнеться реорганізація. «Реформу неможливо зупинити, вона отримала підтримку президента, громадськості, Віктора Миколайовича, і ми робитимемо все можливе, щоб система рухалась уперед, очищувалась», – сказав він.

Сакварелідзе також зазначив, що позитивним рішенням стало створення спеціального управління з розслідування злочинів, вчинених прокурорами. «Вже є перші результати. Вже наші працівники повірили, що це можливо. Недоторканих немає», – заявив він.

Раніше сьогодні УНІАН повідомляв, що Верховна Рада надала можливість голові парламенту Володимиру Гройсману направити на підпис президенту України Петру Порошенкові проект закону "Про внесення змін до Закону України "Про прокуратуру" (№2667).