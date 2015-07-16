Рада закрила вечірнє засідання, не розглянувши усіх питань порядку денного

Як передає кореспондент УНІАН, депутати не встигли розглянути всі питання порядку денного.

Варто зазначити, що при сигнальному голосуванні не було необхідних 226 голосів для ухвалення рішень.

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Голова Верховної Ради України Володимир Гройсман закликав народних депутатів України, щоб вони завтра “о 10 годині всі як штик прибули, щоб прийняти всі важливі рішення”.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні нардепи ухвалили соломонове рішення: можуть працювати до вересня, а можуть і не працювати. За це рішення проголосували 260 із 353 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі. Відкриття наступної третьої сесії Ради відбудеться 1 вересня. Як відомо, відповідно до законодавства, сесія відкривається в перший вівторок вересня.