Порошенко обговорив ситуацію в Україні з віце-президентом США

Про це повідомляє прес-служба глави держави.

Як зазначається в повідомленні, Порошенко підтвердив неухильне виконання Україною Мінських домовленостей та відзначив важливість їх належної імплементації всіма сторонами, передусім у частині повного припинення вогню та відведення важкого озброєння і звільнення заручників.

Глава держави поінформував про кроки України, спрямовані на децентралізацію влади, та відповідні зміни до Конституції України, а також роботу з підготовки до проведення місцевих виборів.

Віце-президент привітав рішення Українського Парламенту щодо запуску конституційної реформи та підтвердив позицію США щодо повної підтримки підходів України до подальшого врегулювання ситуації на Донбасі.

Байден відзначив, що Сполучені Штати Америки й надалі надаватимуть допомогу Україні у захисті її незалежності та територіальної цілісності, посиленні обороноздатності, підтриманні економічної стабільності та енергетичної безпеки, проведенні реформ на шляху європейської інтеграції.

Читайте такожВіце-президент США закликав Україну до реформ і боротьби з корупцією

Раніше УНІАН повідомляв, що президент України Петро Порошенко провів телефонну розмову з Федеральним канцлером Німеччини Ангелою Меркель, Президентом Франції Франсуа Олландом та Президентом Російської Федерації Володимиром Путіним.

Порошенко висловив занепокоєння продовженням ескалації на Донбасі і закликав до повного виконання Мінських домовленостей. Він підкреслив, що Україна, на відміну від іншої сторони, виконує Мінські домовленості.