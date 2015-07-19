Порошенко скасував нереалізований указ Януковича

Президент України Петро Порошенко скасував як нереалізований указ президента від 28 грудня 2012 року № 762 про призначення Володимира Побережного послом України в Республіці Албанія.

Текст указу Порошенка від 18 липня опубліковано на сайті президента.

Читайте такожМеркель, Олланд, Порошенко та Путін погодили виконання мінських домовленостей до кінця 2015 рокуЯк повідомляв УНІАН, 28 грудня 2012 року тодішній президент Віктор Янукович призначив Побережного послом України в Албанії.