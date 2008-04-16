Політологи про вибори в Києві та нову політичну кризу

Позачергові вибори Київського міського голови і депутатів Київради є підготовкою до нової політичної кризи.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку висловили експерти на круглому столі «Вибори в Києві: ситуація після завершення реєстрації кандидатів», проведеним Київським інститутом проблем управління імені Горшеніна.

Зокрема, президент Центру соціальних досліджень «Софія» Андрій ЄРМОЛАЄВ висловив думку, що київська виборча кампанія «стала інструментом розбірок різних команд і зведення особових рахунків усередині коаліції, і підстав для консолідації команди колишніх переможців Помаранчевої революції зараз більше немає».

Ще одним відмітним моментом нинішніх виборів в Києві А.ЄРМОЛАЄВ назвав боротьбу за Київ як за ресурс. «Списки кандидатів у депутати Київради – це списки бізнес-груп. Відвертість боротьби за Київ як за ресурс свідчить про те, що вся романтична політична легенда, на якій будувалася помаранчева влада, пішла в минуле. Київська кампанія проявила невпевненість у собі, нестійкість і готовність до нової політичної кризи всіх учасників», - сказав А.ЄРМОЛАЄВ.

У свою чергу, голова правління Центру прикладних політичних досліджень «Пента» Володимир ФЕСЕНКО вважає, що головною сенсацією нинішньої весни стануть вибори Київського міського голови і депутатів Київради. На його думку, рекордно висока кількість кандидатів на посаду мера в нинішній виборчій кампанії – це додатковий аргумент на користь необхідності внести зміни до виборчого законодавства.

«Необхідно значно посилити вимоги до кандидатів на посаду мера столиці», - зазначив В.ФЕСЕНКО. Політолог назвав нинішню виборчу кампанію в Києві «ярмарком марнославства, амбіцій і політичних технологій».

Генеральний директор Центру соціально-політичних досліджень «Соціс» Микола ЧУРИЛОВ висловив думку, що «чорна смуга для Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО закінчилася тоді, коли не відбулося висунення єдиного кандидата від демократичних сил».

Як повідомив М.ЧУРИЛОВ, за останній тиждень відбулося деяке падіння рейтингу БЮТ і, станом на сьогодні, він не перевищує 17-19%. На думку соціолога, майже у 18% киян місце прописки не співпадає з фактичним місцем проживання, що може знизити явку виборців на дільниці.

Радник мера Києва з питань свободи слова Казбек БЕКТУРСУНОВ, виступаючи на круглому столі в Інституті Горшеніна, підкреслив важливість того, щоб протягом виборчої кампанії не відбувалося підміни понять. «Багато політичних команд йдуть на вибори не для того, щоб презентувати свої політичні програми, а для того, щоб повалити чинного мера. Важливо, щоб чесна боротьба не була віднесена на другий план», - зазначив він.

Директор Київського інституту проблем управління імені Горшеніна Кость БОНДАРЕНКО зазначив, що більшість киян вважали б за краще бачити на посаді мера не політика, а професіонала-управлінця. Під час дослідження, проведеного Інститутом Горшеніна в середині квітня, на запитання «Ким, на вашу думку, має бути мер – політиком чи управлінцем?» 85,8% киян відповіли «управлінцем» і лише 6,1% віддали б перевагу політику», – сказав К.БОНДАРЕНКО.