Amnesty International: Росія має зняти звинувачення проти Сенцова та Кольченка і розслідувати застосування тортур

Звинувачення в тероризмі проти українського режисера Олега Сенцова й еколога Олександра Кольченка, справу яких зараз розглядає військовий суд в Ростові-на-Дону, є надмірними.

Про це заявили в правозахисній організації Amnesty International, повідомляє 5.ua.

Як заявляють в організації, ці звинувачення повинні бути зняті. Натомість Росія має розслідувати застосування тортур до активістів.

Прес-секретар українського представництва організації Богдан Овчарук напередодні був присутнім на засіданні суду. Він заявив, що є серйозні побоювання, що і Сенцов, і Кольченко стали жертвами режиму, оскільки виступали проти анексії Криму Росією.

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