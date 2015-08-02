Amnesty International: Росія має зняти звинувачення проти Сенцова та Кольченка і розслідувати застосування тортур
Сенцов і Кольченко виступають проти анексії Криму Росією.
Звинувачення в тероризмі проти українського режисера Олега Сенцова й еколога Олександра Кольченка, справу яких зараз розглядає військовий суд в Ростові-на-Дону, є надмірними.
Про це заявили в правозахисній організації Amnesty International, повідомляє 5.ua.
Як заявляють в організації, ці звинувачення повинні бути зняті. Натомість Росія має розслідувати застосування тортур до активістів.
Прес-секретар українського представництва організації Богдан Овчарук напередодні був присутнім на засіданні суду. Він заявив, що є серйозні побоювання, що і Сенцов, і Кольченко стали жертвами режиму, оскільки виступали проти анексії Криму Росією.
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