У "Правому секторі" розповіли про місцеперебування бійців, розшукуваних після стрілянини у Мукачевому

Про це заявив прес-секретар 13-го батальйону "Правого сектору" Олексій Бик в ефірі телеканалу "112 Україна".

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"З приводу наших хлопців, які брали участь у подіях у Мукачевому: вони перебувають у безпечному місці. У них все добре. Їхньому життю загрожує небезпека, тому будь-яка інформація з цього питання може завдати їм шкоду, ми її не оприлюднимо", - заявив Бик.

Як повідомляв УНІАН, у Мукачевому 11 липня сталася стрілянина. За повідомленнями місцевих ЗМІ, конфлікт виник між учасниками «Правого сектору» і людьми з оточення народного депутата Ланьо. За версією представників «ПС», Ланьо сам викликав їх на переговори, оскільки «ПС» почав заважати потоків контрабанди.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 255 Кримінального кодексу України - створення злочинної організації і ч. 3 ст. 258 - терористичний акт.

Кілька бійців «Правого сектору» після стрілянини ховаються в лісі на Закарпатті.