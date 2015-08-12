ЦВК чекає списку міст і сіл на Донбасі, де не проводитимуться місцеві вибори

Про це йдеться в роз’ясненні ЦВК «Щодо визначення окремих районних, міських, районних у містах, селищних, сільських рад Донецької та Луганської областей, щодо яких відсутня можливість проведення чергових виборів депутатів, сільських, селищних, міських голів та перших виборів депутатів сільських, селищних, міських рад об’єднаних територіальних громад та відповідних сільських, селищних, міських голів 25 жовтня 2015 року».

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В ньому зазначено, що має бути перелік територій, де вибори не призначені через окупацію. Крім того має бути перелік районних, міських, районних у містах, селищних, сільських рад Донецької та Луганської областей, щодо яких відсутня можливість проведення чергових виборів депутатів, сільських, селищних, міських голів та перших виборів депутатів сільських, селищних, міських рад об’єднаних територіальних громад та відповідних сільських, селищних, міських голів 25 жовтня.

«Таке подання може бути внесено лише щодо окремих територій Донецької та Луганської областей, а саме районів та населених пунктів, які перетинаються лінією розмежування або розташовані у безпосередній близькості до неї та/або в яких відповідні військово-цивільні адміністрації, а також територіальні підрозділи Служби безпеки України та Міністерства внутрішніх справ у зв’язку із здійсненням Російською Федерацією збройної агресії проти України не в змозі гарантувати безпеку громадян, проведення виборів з дотриманням стандартів Організації з безпеки і співробітництва в Європі та у разі неможливості уникнення терористичної загрози», - зазначає ЦВК.

В роз’ясненні сказано, що такі дані вносяться до Центрвиборчкому Донецькою та Луганською обласними військово-цивільними адміністраціями з урахуванням відомостей, отриманих ними від територіальних підрозділів СБУ та МВС тощо. «Центральна виборча комісія у разі відповідності внесеного подання вимогам цього Роз’яснення приймає рішення про неможливість проведення виборів депутатів відповідних місцевих рад та сільських, селищних, міських голів 25 жовтня 2015 року, яке невідкладно подається Комісією до Верховної Ради України. У разі невідповідності внесеного до ЦВК подання цьому Роз’ясненню Комісія приймає рішення про взяття його до відома, про що повідомляє відповідну обласну військово-цивільну адміністрацію», - йдеться в документі.