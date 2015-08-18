У Раді пропонують спростити процедуру голосування на виборах для переселенців

Текст законопроекту розміщено на сайті парламенту.

Пропонується встановити, що належність громадянина до відповідної територіальної громади та проживання його на відповідній території визначається його зареєстрованим місцем проживання відповідно до Закону України "Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні".

Для внутрішньо переміщених осіб, які відповідно до Закону України "Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб" отримали такий статус, належність до відповідної територіальної громади та проживання на відповідній території визначається (на період наявності статусу) його фактичним місцем проживання, адреса якого проставляється у довідці про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи.

Читайте такожБільш як 80% жителів окупованих територій Донбасу не хочуть залишати свої домівки - соціолог

Виборець, який на день виборів перебуває за межами населеного пункту, в якому він проживає, участі у місцевих виборах не бере, крім випадків, передбачених статтею 30 Закону та частиною чотирнадцятою статті 34 цього Закону.

При цьому, положення частини третьої статті 7 Закону України "Про Державний реєстр виборців" застосовується на місцевих виборах лише за зверненням внутрішньо переміщеної особи.

Крім того, встановлюється, що внутрішньо переміщена особа, яка відповідно до статті 70 Конституції України має право голосу, звертається з мотивованим зверненням щодо тимчасової зміни місця голосування без зміни виборчої адреси (на період проведення місцевих виборів) до органу ведення Державного реєстру виборців, повноваження якого поширюються на територію, до якої належить адреса її місця фактичного проживання, зазначена у довідці про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи.

Факт наявності у громадянина України статусу внутрішньо переміщеної особи може бути перевірено органом ведення Державного реєстру виборців шляхом звернення до відповідного органу, яким видано довідку про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи.