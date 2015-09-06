Україна не надаватиме Росії привілеїв у питанні боргу – Порошенко

Як передає кореспондент УНІАН, про це президент України Петро Порошенко заявив у ході спільної прес-конференції з директором-розпорядником Міжнародного валютного фонду Крістін Лагард, яка перебуває в Україні з робочим візитом.

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«Я можу лише підтримати позицію МВФ та сказати, що ні за яких обставин Україна не буде надавати привілеїв російському кредиту. Росія мала всі можливості, аби доєднатися до переговорів, ми були відкриті. Ця можливість не закрита і зараз, але ні за яких обставин Росія не буде поставлена в більш привілейовані умови, ніж інші кредитори, - сказав Порошенко.

Він наголосив, що Росія сама має визначитися.

«Я впевнений, що на сьогодні успішне завершення переговорів не дозволило Росії дочекатися дефолту, на який вони розраховували. Бо дефолт давав їм можливості пред’явити борг до сплати. До кінця року вони мають визначитися чи вона (Росія - УНІАН) розумна, чи красива», - підкреслив Порошенко.

Як повідомляв УНІАН, 27 серпня Україна та комітет кредиторів досягли угоди про реструктуризацію частини державного боргу загальним обсягом 18 млрд дол. Реструктуризація передбачає повне списання 4 млрд дол., відстрочку платежів по тілу кредиту на 4 роки, а також встановлення єдиної відсоткової ставки за бондами на рівні 7,75%.

При цьому російським кредиторам запропонували такі ж умови реструктуризації боргу обсягом 3 млрд дол.

Російська сторона вже заявила про те, що не братиме участь у реструктуризації боргу.

Проте Мінфін США закликав усіх кредиторів України якомога швидше завершити переговори за борговими операціями.

Довідка УНІАН. 17 грудня 2013 року президент РФ Володимир Путін і президент України Віктор Янукович домовилися про надання російською стороною позики Україні в обсязі 15 млрд доларів. Кредит передбачав обмін коштів на суверенні євробонди України. Перший транш кредиту в обсязі 3 млрд дол. було надано Україні наприкінці грудня 2013 року.