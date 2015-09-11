Тука припускає розвал "останньої імперії" протягом трьох років (відео)

На його думку, це станеться, якщо Україні вдасться втримати міжнародну антипутінську коаліцію та антиросійські санкції Заходу, передає ТСН.

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"Якщо економічний тиск призведе до межі виживання всередині російської імперії, то Кремлю вже буде не до Криму, не до Донбасу, він вже буде вирішувати проблеми власного виживання", - заявив Тука в ефірі програми "Право на владу" на каналі "1+1".

Нагадаємо, збитки, яких зазнала російська економіка через санкції, оцінюють у 98 мільярдів євро: 23 мільярди у 2014 році та 75 мільярдів у 2015.

Відомо, що за час дії міжнародних обмежень, капіталізація фондового ринку Росії впала з 766 мільярдів до 498 мільярдів доларів, а курс рубля впав удвічі.

Наразі російська економіка зазнала удару трьох етапів санкцій.

З 6 березня 2014 року був призупинений переговорний процес між Євросоюзом та Росією про пом'якшення візового режиму. Крім того, РФ було формально виключено зі списку так званого"міжнародного клубу" G8.

З 17 березня 2014 року для низки російських політиків та чиновників був обмежений в'їзд до країн, що ввели санкції. Крім того, певні обмеження були накладені на державні компанії Росії.

З 16 липня 2014 року санкційна політика торкнулася ключових секторів економіки РФ: газових та нафтових компаній, компаній з виготовлення військової та автомобільної техніки тощо.

Нагадаємо, що раніше у Євросоюзі повідомили про намір продовжити санкції проти Росії ще на півроку. Про це йдеться у відповідній заяві Комітету постійних представників країн-членів ЄС.