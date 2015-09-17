РНБО скасувала санкції проти деяких іноземних журналістів

Про це УНІАН поінформували у прес-службі РНБО.

Нагадується, що, за пропозицією Кабінету міністрів України, до додатку 1 до рішення РНБО від 2 вересня 2015 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)", введеного в дію указом президента від 16 вересня 2015 року № 549, були включені, зокрема, іноземні громадяни, діяльність або публічні виступи яких сприяли терористичним проявам на території України, дезінформували міжнародну громадськість щодо подій на окупованій територій, або які незаконно перетинали державний кордон України з метою проникнення на окуповану територію.

"Так, наприклад, іспанський громадянин Сесар Відаль виступав спостерігачем на незаконному референдумі, а також робив заяви про штучний характер України як держави. Зокрема, він стверджував: «…Ця штучна нація, яка зветься Україною, використовується в якості зброї для погроз Кремлю»", - повідомили у прес-службі РНБО.

Водночас, в Раді нацбезпеки наголосили, що, "враховуючи значний суспільний резонанс та стратегічне значення відносин з Європейським Союзом, Рада національної безпеки і оборони України підтримала пропозицію Президента України щодо скасування санкцій проти європейських журналістів: Чічерова Антона (Велика Британія), Уеллс Емми (Велика Британія), Састре Мануель Ангель (Королівство Іспанія), Рутц Міхаель, (Федеративна Республіка Німеччина), Родрігєс Антоніо Хосе Памплієга (Королівство Іспанія) та Росенберг Стів (Велика Британія)".

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Як повідомляв УНІАН, 16 вересня президент України підписав указ, яким затвердив рішення Ради національної безпеки і оборони від 2 вересня 2015 року «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)».

Санкції вводяться строком на один рік. Обмежувальні заходи стосуються більш як 400 фізичних та понад 90 юридичних осіб РФ та інших країн, які причетні до анексії Криму і агресії на Донбасі.

В указі, серед інших, фігурують представники засобів масової інформації з Великої Британії, Німеччини і Росії. Їм заборонено в'їзд в Україну.

Сьогодні, 17 вересня, єврокомісар з питань Європейської політики сусідства та переговорів щодо розширення Йоганнес Ган заявив, що «здивований та занепокоєний» з приводу запровадження Україною санкцій проти низки іноземних журналістів.

Також сьогодні представник ОБСЄ з питань свободи ЗМІ Дуня Міятович заявила, що санкції, введені Україною проти кількох десятків іноземних журналістів, є «серйозною загрозою» праву на вільний збір інформації, і закликала Порошенка виключити журналістів з «чорного списку».