Порошенко назвав українську армію однією з найсильніших на континенті

Президент Петро Порошенко переконаний, що реформований сектор безпеки України на основі стандартів НАТО стане запорукою зміцнення європейської безпеки, європейської стабільності.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час засідання Ради національної безпеки і оборони.

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"Не маємо сумнівів, що реформований сектор безпеки України на основі стандартів НАТО стане вагомим чинником не лише національної безпеки нашої країни, але й запорукою зміцнення європейської безпеки, європейської стабільності", - сказав Порошенко.

Також він наголосив, що на сьогодні Збройні сили України є одними з найсильніших на континенті.

"Зараз навіть прикро згадувати, якою була українська армія трохи більш ніж рік тому. Сьогодні українські Збройні сили після реформи, після посилення, після набуття бойового досвіду є одними із найсильніших на континенті", - сказав Порошенко.

За його словами, наразі стоїть мета зробити армію ще більш ефективною та боєздатною, оскільки "загроза російського вторгнення, загроза продовження агресії нікуди не зникає, на жаль, ми вимушені з цим жити довгі роки".