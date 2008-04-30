Турчинов виявив безпосередню загрозу безпеці киян

Кандидат на посаду мера Києва від БЮТ Олександр ТУРЧИНОВ наголошує на необхідності вжиття термінового комплексу заходів для ліквідації небезпеки внаслідок зберігання радіоактивних відходів на Українському державному підприємстві «Радон» Міністерства з питань надзвичайних ситуацій у Києві.

Як повідомили УНІАН у прес-службі БЮТ, О.ТУРЧИНОВ став першим представником уряду, який вперше за багато років звернув увагу на аварійний стан підприємства, що знаходиться в межах Києва і де зберігаються радіоактивні відходи.

Після ознайомлення з роботою підприємства перший віце-прем’єр О.ТУРЧИНОВ повідомив, що сьогодні «Радон» зберігає 2600 тонн радіоактивних відходів, і головна проблема полягає у тому, що це джерело небезпечної радіації розташоване на території Києва, а саме підприємство, яке збудоване у 60-х роках, з 1995 року перебуває у аварійному стані і несе загрозу киянам.

За словами О.ТУРЧИНОВА, замість того, щоб з екологічного фонду фінансувати відновлення нормальної роботи підприємства, міська влада обкладає «Радон» податками на землю.

«Тільки протягом цього року 500 тисяч гривень, які могли піти на захисні напрямки діяльності підприємства, на закупівлю нових контейнерів, на ремонт небезпечних сховищ, були спрямовані на сплату земельних податків. Це недержавний, і на мій погляд - злочинний підхід до безпеки киян», - заявив О.ТУРЧИНОВ.

За його словами, на першому етапі необхідно негайно вирішити проблему фінансування роботи підприємства як з державного, так і з міського бюджету для тимчасового зберігання відходів. На другому етапі, - протягом цього і наступного року, - вивезти відходи у Чорнобильську зону відчудження, де побудовані спеціальні сховища на рівні світових стандартів, додав він.

«Необхідно об’єднати як державні, так і міські програми для негайного усунення загрози», - наголосив О.ТУРЧИНОВ.

«Незалежно від того, хто буде працювати у Київській мерії, це треба і необхідно робити», - зазначив він.

О.ТУРЧИНОВ повідомив, що незабаром дасть відповідні урядові доручення для першочергового фінансування заходів, пов’язаних із безпекою зберігання, утилізації та перевезення радіоактивних матеріалів.