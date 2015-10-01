Київський суд припинив діяльність двох комуністичних партій

Окружний адміністративний суд міста Києва (ОАСК ) припинив діяльність двох комуністичних партій.

Як повідомили УНІАН в прес-службі ОАСК, 30 вересня цим судом були прийняті рішення у справах за позовами Міністерства юстиції України до Комуністичної партії України (оновленої) та Комуністичної партії робітників і селян про припинення діяльності політичної партії, якими позовні вимоги задоволені в повному обсязі та припинено діяльність вказаних партій.

При цьому в повідомленні додається, що розгляд адміністративної справи за позовом Міністерства юстиції до Комуністичної партії України про припинення діяльності політичної партії триває, оскільки Компартією України в судовому порядку оскаржується наказ Мін’юсту, який є підставою для заборони її діяльності.

Читайте такожСимоненко впевнений, що комуністи братимуть участь у виборах

Розгляд справи за позовом Мін’юсту до КПУ про припинення її діяльності призначено на 8 жовтня 2015 року на 14.00.

Як повідомляв УНІАН, 8 липня 2014 року Міністерство юстиції України та Укрдержреєстр звернулися до Окружного адмінсуду Києва з позовом про заборону на території України діяльності КПУ. Згідно з адміністративним позовом, КПУ вчиняє дії, спрямовані на зміну конституційного ладу насильницьким шляхом; порушення суверенітету і територіальної цілісності України; пропаганду війни, насильства, розпалювання міжетнічної ворожнечі; посягання на права і свободи людини, а також представники КПУ систематично звертаються із закликами до створення воєнізованих формувань.