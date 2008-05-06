Циклон-вбивця пройшов по М`янмі: 22 тис. загиблих і 41 тис. зниклих безвісти

Число жертв тропічного циклону в М`янмі зросло до 22 тис. 464 чоловік, передає Associated Press з посиланням на місцеве держтелебачення. Ще 41 тис. людей вважаються зниклими без вісті.

Державні ЗМІ М`янми повідомляють про 10 тис. загиблих тільки в одному місті Богале. Про масштаби трагедії можна судити по тому, що власті країни погодилися прийняти іноземну гуманітарну допомогу, від якої раніше вони відмовлялися.

Основний удар стихії припав на селища в низині дельти р. Іраваді. Вітер викликав морський шторм, який обрушився на берег, зносячи міста і села. Швидкість вітру під час проходження циклону досягала 190 км/ч. У деяких селах в цьому районі зруйновано до 95% будинків, передає Бі-Бі-Сі з посиланням на повідомлення Міжнародного Червоного Хреста.

Раніше влада країни повідомляла про 15 тис. загиблих. Нагадаємо, що тропічний циклон "Наргіз" обрушився на ряд районів М`янми (колишня назва - Бірма) 3 травня. Пошкодження телефонного і інтернет-зв`язку в Янгоні перешкоджає достовірній оцінці ступеня руйнування в регіоні.

РБК