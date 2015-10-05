ЦВК сформувала новий склад міської виборчої комісії у Слов'янську

Центральна виборча комісія сформувала новий склад Слов’янської міської виборчої комісії в Донецькій області.

Як повідомили УНІАН у відділі взаємодії із ЗМІ Секретаріату Комісії, відповідне рішення прийнято сьогодні на засіданні ЦВК.

Зокрема, як зазначається в повідомленні, у режимі засідання ЦВК провела жеребкування щодо включення кандидатур до складу Слов’янської міської виборчої комісії.

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Наступною постановою Комісія сформувала новий склад Слов’янської міської виборчої комісії у кількості 18 осіб, розглянувши подання щодо кандидатур до складу виборчкому від місцевих організацій партій.

Як повідомляв УНІАН, ЦВК 2 жовтня припинила повноваження усього складу міської виборчої комісії у Слов'янську, яка відмовилася зареєструвати на посаду міського голови кандидата, висунутого територіальною організацією партії «Опозиційний блок».

"З метою здійснення контролю за дотриманням та однаковим застосуванням законів України та принципів у виборчому процесі, недопущення порушення виборчих прав громадян України, Центральна виборча комісія вважає за необхідне достроково припинити повноваження усього складу Слов'янської міської виборчої комісії", - йдеться у рішенні Комісії.