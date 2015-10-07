Виборча комісія Слов'янська визначила порядкові номери партій у бюлетені

Територіальна виборча комісія міста Слов'янська визначила номери, під якими партії будуть розміщені у виборчому бюлетені для голосування на місцевих виборах 25 жовтня 2015 року, передає 6262.com.ua.

Як відомо, списки кандидатів у депутати Слов'янської міської ради подали 10 політичних партій: Аграрна партія України (33 кандидата), партія "Блок Петра Порошенка "Солідарність" (22), політична партія Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина" (28), політична партія Всеукраїнське об'єднання "Свобода" (12), політична партія "Діти війни "Народна партія України" (16),політична партія "Наш край" (37), політична партія "Об'єднання "Самопоміч" (13), політична Партія "Опозиційний блок" (37), Радикальна партія Олега Ляшка (22), Українська партія честі, боротьби з корупцією та організованою злочинністю (23).

Читайте такожЦВК сформувала новий склад міської виборчої комісії у Слов'янську

За результатами жеребкування, яке вчора відбулася у територіальній виборчій комісії Слов'янська, у виборчому бюлетені партії будуть розміщені в наступному порядку:

1. Політична партія "Об'єднання "Самопоміч";

2. Політична Партія "Опозиційний блок";

3. Радикальна партія Олега Ляшка;

4. Політична партія "Діти війни "Народна партія України";

5. Українська партія честі, боротьби з корупцією та організованою злочинністю;

6. Політична партія Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина";

7. Партія "Блок Петра Порошенка "Солідарність";

8. Політична партія Всеукраїнське об'єднання "Свобода";

9. Аграрна партія України;

10. Політична партія "Наш край".

Нагадаємо, місцеві вибори відбудуться 25 жовтня 2015 року. Депутатський корпус обраної на виборах Слов'янської міської ради буде складатися з 36 осіб.