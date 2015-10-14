Внутрішні процедури ратифікації Угоди про асоціацію Україна-ЄС в країнах-членах є питанням нацкомпетенції - речник Могеріні

До моменту повної ратифікації документу Угода застосовується на тимчасовій основі - з 1 листопада 2014 року застосовується її політична частина, а з 1 січня 2016 року розпочнеться застосування документу у частині поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі.

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Так, у середу, в Брюсселі власному кореспонденту УНІАН прокоментувала майбутній референдум у Нідерландах щодо ратифікації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС речник Високого представника ЄС з питань зовнішньої політики та політики безпеки Федеріки Могеріні Майа Кочьянчич.

За її словами, процес ратифікації Угоди про асоціацію Україна-ЄС "наближається до завершення". Зокрема, вже 22 країни ЄС повідомили Генеральний Секретаріат Ради про ратифікацію.

"Ми розуміємо, що в інших державах-членах цей процес триває. Внутрішні процедури ратифікації цього протоколу є питанням національної компетенції", - пояснила вона.

Разом з тим, речник вказала на те, що Угода про асоціацію у політичній частині вже застосовується і буде застосовуватися в економічній з 1 січня 2016 року. "До ратифікації всіма державами-членами відповідні частини Угоди про асоціацію вже частково застосовуються (з 1 листопада 2014 року), і з 1 січня 2016 року буде тимчасово застосовуватися торгівельна частина Угоди між ЄС та Україною", - нагадала Кочьянчич.