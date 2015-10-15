Наливайченко звинуватив нардепа від БПП Кононенка у відмиванні коштів, останній все заперечує

Про це він заявив у четвер, 15 жовтня, на засіданні комітету Верховної Ради з питань запобігання та протидії корупції, передає НБН.

"До нас звернувся Валентин Наливайченко, колишній глава СБУ, зі зверненням розслідувати можливі зловживання в офшорах народним депутатом Ігорем Кононенком. Наш комітет прийняв рішення розглянути звернення на своєму засіданні", - заявив глава Антикорупційного комітету Ради Єгор Соболєв.

"Використання офшорних рахунків і компаній під час дії депутатського мандата у липні-травні цього року, використання олігархічною групою її серверів для проведення та оформлення всіх викрадених грошей спочатку на Віргінські острови, після цього в латвійські банки, а потім в австрійські банки... На цьому живе політична корупція з конкретними прізвищами в Україні ", - зазначив Наливайченко.

За його словами, британськими журналістами викрито схему відмивання коштів цієї ж групи під керівництвом тих же людей.

Екс-глава СБУ наголосив, що оприлюднені матеріали тепер є предметом звернення.

"Офшор має зв'язок з офшором «Ерніон», ось вона, перед вами, депутати та журналісти. Наскільки небезпечний картель політичної корупції, що виводить і розкрадає гроші. Він сильний, бо перебуває при владі, а ГПУ поки не реагує. Звертаюся, щоб порушити кримінальне провадження", - додав Наливайченко.

Варто зазначити, йдеться про документи, якими, за словами голови СБУ, доводиться зв'язок нардепа Ігоря Кононенка з компанією Intraco management Ltd, яка кожен місяць виводить з України за кордон від $100-300 тисяч.

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"Іноземні слідчі просять порушити в Україні кримінальне провадження. Треба повернути гроші в бюджет... Одна платіжка - $300 тис., $200 тис., один день - один переклад. Настав час розсекретити інформацію на цих серверах, подивитися, скільки десятків і сотень мільйонів доларів викрадено з України. Заморозити рахунки і повернути гроші. Вимагати арешти рахунків, український Держфінмоніторинг - справжніх бенефіціарів цього «Інтрако» й «Ерніона» відкрити. І виходити на притягнення до відповідальності", - додав він.

Варто зазначити, що раніше Наливайченко звинуватив нардепа Кононенка у фінансових махінаціях з виведенням коштів за кордон. Він оприлюднив документи, які нібито підтверджують переказ коштів на рахунки офшорних компаній на Віргінських островах, які координує «Укрпромінвест».

У свою чергу Кононенко причетність до офшорів заперечує.

"По-перше, ці документи - це фотокопії, на яких немає ні підписів, ні відповідних бланків", - зазначив нардеп.

Також, за його словами, подані документи не є платіжними.

"Я особисто був на зустрічі з прокурором міста і дав пояснення з цього питання... Вважаю такі звинувачення спробою дискредитації політичної сили, до якої я належу, перед місцевими виборами", - заявив Кононенко.

При цьому члени Антикорупційного комітету одноголосно прийняли рішення направити звернення Наливайченка до Генпрокуратури.

Крім того, комітет направить звернення до Держфінмоніторингу з проханням відкрити кінцевих власників компаній, назви яких оприлюднені. Також комітет звернеться до міжнародної організації «Парламентарі проти корупції», зокрема, в австрійське відділення.