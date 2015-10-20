Підкуп виборців, джинса та агітація обійшлися партіям у 2 мільярди гривень - експерти

Про це йдеться у спільному дослідженні Комітету виборців України та інтернет-видання Depo.ua, оприлюдненому на прес-конференції в УНІАН.

Як повідомив головний редактор Depo.ua Віталій Пирович, місцеві вибори обійшлися політикам в суму не меншу, ніж витрачена на останні парламентські вибори: найбільші політичні партії витратили на вибори не менше 1,8 млрд гривень.

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За словами експерта, ці витрати можна розділити на 4 великі групи: пряма реклама (на вулицях, телебаченні, радіо, в друкованих та електронних ЗМІ); прихована реклама, або так звана "джинса"; витрати на утримання виборчих штабів і підкуп виборців: як прямий - продукти харчування, купони на безкоштовні послуги, готівкові кошти, так і опосередкований - облаштування дитячих майданчиків, доріг, лавок тощо.

Також Пирович зазначив, що тільки на так звану зовнішню рекламу політики викупили майже 75% всіх рекламних площ, тобто близько 15 тисяч білбордів, витративши на таку рекламу за 2 місяці виборчої гонки в цілому 105 млн гривень. Телевізійна реклама обійшлася політикам в 550-600 млн гривень. А замовні рекламні сюжети, так звана "джинса" - 200 млн гривень.

Таким чином, загальна сума витрат на телевізійну рекламу становила майже половину від усіх витрат на вибори - 800 млн гривень.

У свою чергу генеральний директор Комітету виборців України Олексій Кошель зазначив, що, за підрахунками КВУ, щоб стати депутатом обласної ради, кандидат повинен купити близько тисячі голосів виборців по 300 гривень за голос. Тобто, на прямий підкуп у одному окрузі кандидатів необхідно витрати 300 тисяч гривень.

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Для депутата міської ради вартість одного голосу і мінімальна кількість куплених виборців залежить від розмірів міста: в малих містах - 100 гривень за голос при необхідності купити 300 голосів, а у великих - при необхідності купити 500 виборців загальні витрати на підкуп становлять близько 150 тисяч гривень. Таким чином, за підрахунками КВУ, рекламна кампанія, включаючи можливий прямий і непрямий підкуп виборців, у невеликому місті буде коштувати близько 100 тисяч гривень, у великому — 600 тисяч.

В цілому учасники даного дослідження порахували, що на кожного виборця політики в ході нинішньої виборчої кампанії витратили близько 10 гривень.

Як повідомляв УНІАН, кампанія з чергових виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів почалася 5 вересня. Голосування відбудеться 25 жовтня.