Ющенко відбув з робочим візитом до Великої Британії

Президент України Віктор ЮЩЕНКО відбув з дводенним робочим візитом до Великої Британії.

Як передає кореспондент УНІАН, до складу офіційної делегації також входять міністр закордонних справ Володимир ОГРИЗКО, міністр оборони України Юрій ЄХАНУРОВ, заступник глави Секретаріату Президента Андрій ГОНЧАРУК, заступник глави Секретаріату Президента Олександр ЧАЛИЙ, голова Верховної Ради Автономної Республіки Крим Анатолій ГРИЦЕНКО, голова Черкаської обласної державної адміністрації Олександр ЧЕРЕВКО, голова Національного агентства України з питань підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи з футболу 2012 року Євген ЧЕРВОНЕНКО, керівник Офісу Президента України Руслан ДЕМЧЕНКО.

Згідно з програмою візиту, в середу Президент України дасть інтерв’ю британським телекомпаніям «Скай Ньюс» та Бі-Бі-Сі.

В четвер, 15 травня, Президент України зустрінеться з прем’єр-міністром Великої Британії Гордоном БРАУНОМ, після чого В.ЮЩЕНКО та Г.БРАУН зустрінуться з представниками засобів масової інформації.

Після цього В.ЮЩЕНКО візьме участь у прийомі за участю представників провідних політичних та політологічних сил Великої Британії. Після цього В.ЮЩЕНКО виступить перед представниками урядових дипломатичних політичних та інформаційних кіл Великої Британії на тему «Прогрес України після Помаранчевої революції».

У другій половині дня 15 травня відбудеться зустріч Президента з депутатами Парламенту Великої Британії. Після цього Президент візьме участь у церемонії відкриття виставки, присвяченій вшануванню пам’яті жертв Голодомору 1932-1933 років.

Останнім пунктом програми буде зустріч В.ЮЩЕНКА з принцем Ендрю у Букінгемському палаці.