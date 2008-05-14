Комітет виборців хоче, щоб СБУ і МВС контролювали вибори в Києві

Комітет виборців України висловлює занепокоєння інформацією про плани та сценарії різних політичних сил щодо зриву виборів у Києві або фальсифікацій їх результатів.

Як ідеться в повідомленні прес-служби КВУ, переданому УНІАН, у ЗМІ з’явилася інформація про блокування роботи виборчих комісій, підкуп виборців та інші зловживання. Подібну інформацію, зазначає прес-служба, КВУ отримує також від членів дільничних комісій та виборців.

Зважаючи на це, ідеться в повідомленні прес-служби КВУ, 14 травня 2008 року Комітет виборців України звернувся з відкритим листом до Міністра внутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКА, генерального прокурора Олександра МЕДВЕДЬКА, виконувача обов’язки голови Служби безпеки України Валентина НАЛИВАЙЧЕНКА, у якому закликав правоохоронців ініціювати проведення спеціального фахового розслідування щодо зазначених фактів та взяти під особистий контроль ситуацію з київськими виборами. У листі також зазначено, що «проведення виборів у столиці України – місті Києві – має виключно важливе значення для виборців міста, а також для збереження конституційного ладу та порядку в державі, розвитку демократичних інституцій та міжнародної репутації України. Вибори мають відбутися на високому організаційному рівні, відповідно до українського законодавства, без незаконного втручання в хід виборів, без провокацій та зривів».