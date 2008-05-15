Депутати БЮТ знову заблокували Раду

Народні депутати України із фракції БЮТ сьогодні знову заблокували трибуну та президію Верховної Ради.

Як передає кореспондент УНІАН, двері, які знаходяться за президією та за урядовою ложею, заблоковані кріслами.

Як повідомляв УНІАН, 13 травня представники БЮТ заблокували роботу Верховної Ради з вимогою прийняти антиінфляційні закони та змінити голову Фонду державного майна.

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявила, що БЮТ блокуватиме трибуну, доки парламент не розгляне три антиінфляційні законопроекти.

14 травня представники фракції БЮТ знову блокували трибуну і президію ВР, вимагаючи ухвалення антиінфляційних законів, у зв`язку з чим Голова ВР Арсеній ЯЦЕНЮК закрив засідання парламенту.