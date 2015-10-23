Політично Ахметов на ситуацію у Маріуполі не впливає, проте контролює місто економічно - Жебрівський

Про це розповів голова Донецької ОДА та військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський у ток-шоу "Право на владу" на каналі 1+1, передає ТСН.

"Є насправді проблема з друком бюлетнів у друкарні Ріната Ахметова. Є питання з розміщенням чотирьох територіальних виборчих комісій у приміщеннях Ріната Ахметова. І про це я повідомляв і пана Охендовського. Він казав, що не може втручатись у друк бюлетнів. Але вчора прийняло ЦВК рішення, що друк, який здійснили є законним, і зобов'язав ТВК прийняти ці бюлетні", - розповів Жебрівський.

Попри рішення ЦВК у територіальній комісії пручаються і бюлетні не приймають. Тож голова ОДА каже, що через такі дії виборчої комісії проведення виборів може бути під загрозою, якщо бюлетні не потраплять вчасно на виборчі дільниці.

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Жебрівський запевняє, що політично олігарх Рінат Ахметов на ситуацію у прифронтовому місті не впливає, однак його діяльність у Маріуполі відчутна.

"Яким чином він (Рінат Ахметов – Ред.) контролює? Економічно – так", - сказав очільник області.

Загалом, каже Жебрівський, у нього багато питань до діяльності територіальної виборчої комісії – саме їхні дії голова ОДА називає основною проблемою у підготовці до виборів. Крім того, каже керівник Донецької області, найважливішим питанням залишається безпека у регіоні.

Хоча раніше Жебрівський говорив про скасування виборів через неспокійну обстановку у місті та можливі диверсії, однак, оскільки ситуація стабілізувалась, немає жодних підстав скасовувати процес волевиявлення.