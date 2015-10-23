У Полтаві через помилку передрукують 237 тисяч бюлетенів

Про це повідомила журналістам прес-секретар громадянської мережі "Опора" Дар'я Черкашина.

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За її словами, 22 жовтня громадські спостерігачі побачили на стенді офіційних матеріалів Полтавської виборчої комісії зразок виборчого бюлетеня з надрукованою помилкою: замість "Полтавська міська організація політичної партії "Совість України" у бюлетені зазначено "Полтавська обласна організація політичної партії "Совість України".

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За словами Черкашиної, в комісії сказали, що вже помітили помилку, подякували за сигнали і роблять все можливе, щоб встигнути передрукувати бюлетені до дня голосування.

Прес-секретар "Опори" також повідомила, що, за інформацією комісії, бюлетені зараз друкують цілодобово.

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Згідно з даними державного реєстру виборців, Полтавська міська виборча комісія передала в три районних виборчих комісії (Ленінського, Київського та Октябрського районів Полтави) 237 003 виборчих бюлетеня.