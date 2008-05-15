Регіонали розгледіли, що стало каменем спотикання для НУ-НС і БЮТ

«Каменем спотикання» між БЮТ і «Нашою Україною – Народною самообороною» на переговорах став законопроект про Кабінет міністрів України

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав в інтерв`ю журналістам народний депутат України Олександр ЄФРЕМОВ (фракція Партії регіонів).

За його словами, БЮТ «явно не хоче, щоб цей законопроект був на порядку денному, тоді як НУ-НС наполягає на завершенні розгляду даного законопроекту». О.ЄФРЕМОВ підкреслив, що сьогоднішня нарада у ВР продемонструвала, що в рамках більшості «не може бути досягнуто домовленості про формування порядку денного».

За його словами, на ситуацію в парламенті України також «накладають відбиток дострокові вибори в Києві».

Він прогнозує, що завтра «навряд чи вдасться досягти домовленості». «І при недосягненні домовленості, найімовірніше, переговори будуть перенесені на наступний тиждень», - спрогнозував О.ЄФРЕМОВ.

Як повідомляв УНІАН, депутати фракції БЮТ з 13 травня блокують роботу ВР, вимагаючи невідкладного прийняття антиінфляційних законів і зміни керівництва Фонду державного майна України.

Сьогодні після відкриття пленарного засідання голова ВР Арсеній ЯЦЕНЮК двічі оголошував перерви роботі ВР для узгодження позицій щодо порядку денного.

Проте після завершення другої перерви в засіданні А.ЯЦЕНЮК повідомив депутатів, що поки що не вдалося досягти жодної згоди стосовно порядку денного.

Він зазначив, що після попередніх переговорів ним був сформований порядок денний, який був розданий керівникам фракцій з урахуванням всіх питань порядку денного, які пропонувалися фракціями.

«Але остаточного рішення не прийнято, і тому нам необхідно розійтися по комітетах», - сказав А.ЯЦЕНЮК.