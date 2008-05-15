Луценко натякнув, що Черновецький боїться штрафу в 300 гривень

Міліція розглядає ймовірність причетності голови Київської міської державної адміністрації Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО до надання незаконної винагороди своїм підлеглим.

Як передає кореспондент УНІАН, про це лідер громадянського руху «Народна самооборона» Юрій ЛУЦЕНКО заявив сьогодні на прес-конференції в УНІАН.

«Сьогодні міліція розглядає ймовірність його (Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО – УНІАН) причетності до корупційних діянь - незаконної винагороди державним службовцям, своїм підлеглим в розмірах більших, ніж передбачено законом», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.

Водночас він підкреслив, що вчора Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОМУ в офіційно встановленому порядку двоє співробітників УБОЗ вручили виклик. «Я не бачу тут нічого надзвичайного, думаю, що пан ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ як нормальна людина має прийти в УБОЗ і дати відповіді на запитання, які цікавлять міліцію», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.

Разом з тим він уточнив, що відповідно до чинного законодавства, адміністративний протокол передбачає покарання у вигляді накладення штрафу “від трохи більше 200 до трохи більше 300 гривень». Втім, суд має визначити причетність чи непричетність особи до корупційних дій, а в одному із випадків також може порушити кримінальну справу, однак тоді подальшим її розслідуванням буде займатися прокуратура.

Крім того, Ю.ЛУЦЕНКО зазначив, що «прийде сьогодні пан ЧЕРНОВЕЦИКЙ чи не прийде (до УБОЗ), офіційного вручення (повістки) достатньо для того, щоб передати протокол до суду і щоб суд приймав рішення».

У свою чергу речник начальника ГУБОЗ МВС України Олена МЕЛЬНИК повідомила УНІАН, що в міліції вважають, що Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ порушив розділ 2 ст. 5 ч. 3 пункт «г» (надання незаконних переваг) Закону України “Про боротьбу з корупцією”.

Як зазначили в УБОЗ, чинний мер своїм розпорядженням незаконно встановив стовідсоткову надбавку до посадових окладів голів райдержадміністрацій Києва та окремим їхнім заступникам.

Як повідомлялось, за даними правоохоронців, 14 травня співробітники київської міліції вручили Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОМУ повістку на 16.00 15 травня у приміщення УБОЗ УМВС України в місті Києві для ознайомлення з матеріалами адміністративного протоколу, складеного проти нього, за порушення вимог Закону України «Про боротьбу з корупцією».

У свою чергу радник мера Києва з питань ЗМІ Казбек БЕКТУРСУНОВ заявив, що представники міліції не вручали Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОМУ повістку до правоохоронних органів.

Він наголосив, що на відкритті дитсадка-школи бачив, як троє чоловіків «намагалися прорватись до київського мера, коли той сідав у машину». «Листок від невідомих осіб вихопив особистий охоронець київського мера. Я вимагаю встановити осіб цих шахраїв», - заявив К.БЕКТУРСУНОВ.