Тука: вибори у Рубіжному і Сєвєродонецьку можуть бути визнані недійсними

Про це заявив голова Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Георгій Тука на телеканалі "Інтер", передає Українська правда.

Він нагадав, що в Сватовому вибори до міськради визнані недійсними через помилки, які були допущені при виготовленні виборчих бюлетенів.

Відповідаючи на питання, чи може ситуація в Сватовому повториться в Рубіжному і Сєвєродонецьку, Тука сказав: "Так. Якщо виходити з того самого принципу, що і в Сватовому. Якщо партія" Роги і копита" не висунула свого кандидата, то логічно, що виборча комісія не внесла таку кандидатуру в бюлетень і виходить, що кількість партій відрізняється від дільниці до дільниці. І певні сили можуть грати заднім числом, домагаючись визнання виборів недійсними".

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Тука вважає, що недобросовісні політичні сили будуть спекулювати темою виборів у цих містах.

"З моєї точки зору, це черговий пробіл законодавства, і нечесні політики можуть цим користуватися. Якщо ви не висунули кандидата на виборчій дільниці, то чого вам взагалі вимагати?", - додав він.

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Раніше УНІАН повідомляв, що виборча комісія у Красноармійську Донецької області визнала вибори такими, що не відбулися.