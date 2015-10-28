ОПОРА: Скасування другого туру в Павлограді є правовим нігілізмом, якого в історії виборів ще не було

Можливість непроведення повторного голосування в Павлограді є проявом кричущого правового нігілізму.

Про це заявила координатор "ОПОРИ" Ольга Айвазовська на своїй сторінці у Facebook.

Читайте такожУ Павлограді другий тур виборів повинен бути, – член ЦВК

"Можливість непроведення повторного голосування в Павлограді через зменшення кількості виборців після отримання уточнених списків виборців унікальна за своєю суттю ситуація. Хочу нагадати, що двотурові вибори це окрема виборча система, що має назву мажоритарна абсолютної більшості, а однотурова - мажоритарна система відносної більшості. Мова не про повторне голосування, а про прецедент зміни виборчої системи до закічення виборчого процесу. Такого кричущого правового нігілізму в історії українських виборів ще не було", - заявила вона.

Як повідомляв УНІАН, член ЦВК Олександр Шелестов заявив на засіданні комісії, що другий тур виборів мера Павлограда не може відбутися, бо у протоколі територіальної виборчої комісії вказано, що у місті проживає менше як 90 тис. виборців.

У зв’язку з цим Шелестов заявив, що "підстави для прийняття рішення про проведення повторного голосування відсутні".

Цей проект рішення ЦВК підтримали 9 членів комісії, проти - 1, утримались - 3.

Читайте такожКВУ вважає незаконним рішення ЦВК про скасування другого туру виборів мера Павлограда

Довідка УНІАН. Згідно із законом про місцеві вибори, вибори сільського, селищного, міського (міст, кількість виборців у яких є меншою ніж 90 тисяч) голови проводяться за мажоритарною системою відносної більшості в єдиному одномандатному виборчому окрузі - тобто в один тур.

У містах же, де кількість виборців дорівнює або є більшою ніж 90 тисяч, вибори мерів проводяться за мажоритарною системою абсолютної більшості, тобто для перемоги кандидат має набрати щонайменше 50%+1 голосів, інакше буде оголошено другий тур виборів. Датою проведення другого туру виборів мерів великих міст ЦВК визначила 15 листопада.