В Івано-Франківську опрацьовано 100% бюлетенів: у другий тур виборів мера вийшли Насалик і Марцінків

Як передає кореспондент УНІАН, такі дані оприлюднила міська територіальна виборча комісія за результатами опрацювання 100 відсотків виборчих бюлетенів.

Згідно з постановою виборчкому, всього у виборах міського голови Івано-Франківська взяли участь 85 039 виборців, з них за Насалика віддали свої голоси 23 393 виборця (27,92%), за Марцінківа – 19 850 (23,69%).

Івано-Франківська міська виборча комісія вирішила провести повторне голосування 15 листопада.

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Довідка УНІАН. У виборчих бюлетенях з виборів міського голови Івано-Франківська було 11 кандидатів. Насалик - народний депутат України, екс-мер Калуша балотувався від БПП "Солідарність". Марцінків - екс-народний депутат України, який балотувався від ВО "Свобода". В Івано-Франківську міську раду обрано 42 депутати.