В Івано-Франківську опрацьовано 100% бюлетенів: у другий тур виборів мера вийшли Насалик і Марцінків
В Івано-Франківську у другий тур виборів міського голови обласного центру вийшли Ігор Насалик (БПП "Солідарність") та Руслан Марцінків (ВО "Свобода").
Як передає кореспондент УНІАН, такі дані оприлюднила міська територіальна виборча комісія за результатами опрацювання 100 відсотків виборчих бюлетенів.
Згідно з постановою виборчкому, всього у виборах міського голови Івано-Франківська взяли участь 85 039 виборців, з них за Насалика віддали свої голоси 23 393 виборця (27,92%), за Марцінківа – 19 850 (23,69%).
Івано-Франківська міська виборча комісія вирішила провести повторне голосування 15 листопада.
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Довідка УНІАН. У виборчих бюлетенях з виборів міського голови Івано-Франківська було 11 кандидатів. Насалик - народний депутат України, екс-мер Калуша балотувався від БПП "Солідарність". Марцінків - екс-народний депутат України, який балотувався від ВО "Свобода". В Івано-Франківську міську раду обрано 42 депутати.