Експрезидент Болгарії заявив про перемогу своєї партії на виборах до парламенту

Колишній президент Болгарії Румен Радев, який критикує ЄС та закликав до відновлення відносин з РФ, заявив про перемогу своєї партії на парламентських виборах. Про це пише The Guardian.

За прогнозами виборчих агентств, його партія "Прогресивна Болгарія" набрала 44% голосів, що забезпечить їй абсолютну більшість у щонайменше 129 місць у парламенті, який загалом налічує 240.

"Найбідніша країна-член Європейського Союзу пережила низку урядів з 2021 року, коли антикорупційні мітинги призвели до падіння консервативного уряду проєвропейського лідера Бойко Борисова. 62-річний Радев, який пішов у відставку на початку цього року після дев'яти років на посаді президента, балотувався з обіцянкою боротися з корупцією", - нагадали у виданні.

За прогнозами, "Прогресивна Болгарія" значно випередила партію Бойка Борисова "ГЕРБ" та ліберальну коаліцію "Демократична Болгарія", які набрали приблизно по 12%. Офіційні результати очікуються не раніше понеділка.

""Прогресивна Болгарія" здобула однозначну перемогу - перемогу надії над недовірою, перемогу свободи над страхом", - сказав Радев журналістам біля офісу своєї партії в Софії.

За його словами, Болгарія "докладе всіх зусиль, щоб продовжувати свій європейський шлях".

"Але повірте мені, сильній Болгарії та сильній Європі потрібні критичне мислення та прагматизм. Європа стала жертвою власних амбіцій бути моральним лідером у світі з новими правилами", - зазначив він.

Радев сказав, що хоче позбавити країну з населенням 6,5 млн людей від "олігархічної моделі управління". Минулого року він підтримав антикорупційні протести, які призвели до падіння останнього уряду, який мав підтримку консерваторів.

Ставлення Радева до України

Водночас, як пише The Guardian, Радев, який закликав до відновлення звʼязків з РФ та виступає проти військової допомоги Україні, був президентом протягом девʼяти років, перш ніж пішов у відставку.

Після голосування в Софії політик закликав до "демократичної, сучасної, європейської Болгарії". Він висловив сподівання на "практичні відносини з Росією, засновані на взаємній повазі та рівному ставленні".

Також Радев засудив 10-річну угоду про співпрацю в галузі оборони, підписану минулого місяця між Болгарією та Україною.

Крім того, він виступив проти постачання його країною зброї для України, однак наголосив, що не використовуватиме право вето своєї країни для блокування рішень ЄС.

Своєю чергою The Washington Post писав, що Росія знайшла нового союзника в ЄС після поразки Орбана в Угорщині. За кілька місяців до парламентських виборів у Болгарії, оголошених у січні, мережа акаунтів у соцмережах розпочала активну діяльність із просування нещодавно створеної болгарської політичної партії Румена Радева, фаворита на посаду прем'єр-міністра Болгарії.

"Росіяни дуже, дуже зацікавлені в тому, щоб хоча б частково компенсувати втрату Орбана в Угорщині. Більш ніж імовірно, що росіяни сподіваються, що Болгарія допоможе заповнити цю порожнечу", - розповів журналістам Іліян Василев, колишній посол Болгарії в Росії.

Вас також можуть зацікавити новини: