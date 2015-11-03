ЦВК опублікувала результати першого туру у Львові

Так, за чинного мера і лідера "Самопомочі" Андрія Садового проголосувало 141255, або 49,16% виборців, за кандидата від ВО "Свобода" Руслана Кошулинського - 35200, або 12,25%.

У свою чергу кандидат "Громадянської позиції" Володимир Гірняк отримав результат 11,04% (31710 голосів), лідер "Народного контролю" Дмитро Добродомов - 10,72% (30797 голосів), а кандидат від "Блоку Петра Порошенка "Солідарність" Оксана Юринець - 4,41% (12669 голосів).

Інші кандидати набрали менше 4%. Всього у виборах мера Львова взяло участь 11 кандидатів.

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У той же час при врахуванні лише дійсних голосів Садовий має результат 50,68%.

Однак, згідно з чинним законом про місцеві вибори, обраним вважається кандидат, за якого подано "більше половини голосів виборців, які взяли участь у голосуванні", а у разі відсутності обраного мером кандидата призначається повторне голосування (другий тур).

Згідно з даними на сайті ЦВК, другий тур виборів мера у Львові призначено.