ЦВК сформувала новий склад Красноармійської та Маріупольської міських виборчих комісій

Як повідомив УНІАН відділ взаємодії із ЗМІ Секретаріату Комісії, відповідні рішення були прийняті сьогодні під час чергового засідання.

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"До складу Красноармійської міської виборчої комісії входитимуть представники семи місцевих організацій політичних партій: Політичної партії "Наш край", Політичної партії "Опозиційний блок", Партії захисників Вітчизни, Політичної партії "Нова держава", Радикальної партії Олега Ляшка, партії "Блок Петра Порошенка "Солідарність", Партії "Відродження", - йдеться у повідомленні.

До складу Маріупольської міської виборчої комісії увійшли представники дев'яти місцевих організацій політичних партій: Політичної партії "Опозиційний блок", Партії регіонів, Політичної партії "Об'єднання "Самопоміч", політичної партії Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина", Політичної партії "Наш край", політичної партії "Партія простих людей Сергія Капліна", Політичної партії "Молодь до влади", Народної Партії, партії "Блок Петра Порошенка "Солідарність".

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Після цього Комісія своїми постановами сформувала новий склад Красноармійської та Маріупольської міських виборчих комісій у кількості 18 осіб кожна.

Крім того, розглянувши відповідні звернення від іноземної держави та міжнародних організацій, Комісія зареєструвала 25 міжнародних офіційних спостерігачів. А саме – 6 офіційних спостерігачів від Сполучених Штатів Америки, 15 – від Європейської мережі організацій зі спостереження за виборами (ENEMO), 20 – від Міжнародної громадської організації "Політична ініціатива" на чергових виборах депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів, перших виборах депутатів рад об’єднаних територіальних громад та відповідних сільських, селищних, міських голів 25 жовтня 2015 року.

Таким чином, станом на 5 листопада 2015 року загальна кількість зареєстрованих міжнародних офіційних спостерігачів на місцевих виборах становить 1 580 осіб.

Нагадаємо, 25 жовтня виборчі дільниці у Маріуполі та Красноармійську не відкрились.