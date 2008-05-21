Серед учасників київських виборів - хулігани, злодії, шахраї і повії

Сьогодні Міністерство внутрішніх справ України, як і обіцяв вчора керівник відомства Юрій ЛУЦЕНКО, оприлюднило на своємуофіційному веб-сайті прізвища учасників виборчих перегонів в Києві, які раніше мали конфлікти з законом.

Як зазначається в оприлюдненій інформації, працівниками УБОЗ ГУМВС України в м. Києві здійснено перевірку 2056 кандидатів у депутати Київської міської ради та 75 претендентів на посаду Київського міського голови щодо можливої причетності до протиправної діяльності.

В результаті цієї перевірки з’ясувалося, що 1 із кандидатів у мери Києва Григорій ЧЕРНИШ раніше був двічі засуджений - за хабарництво та шахрайство - і один раз оголошувався у розшук за зловживання владою.

Що стосується кандидатів у депутати до Київради, то 18 осіб із 15 партій та блоків (всього у виборчих перегонах бере участь 37 політичних партій та блоків) раніше мали проблеми з законом за зловживання владою, хуліганство, завідомо неправдивий виклик спецслужби, угон транспорту, незаконне зберігання зброї, шахрайство, заняття проституцією тощо.