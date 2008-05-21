СБУ в Києві встигає накрити лише одного покупця голосів з трьох?

За останню добу СБУ викрила у Києві понад 10 спроб підкупу виборців.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу повідомила заступник начальника прес-служби СБУ Лада САФОНОВА.

За її словами, киянам пропонувалося як гроші в сумі від 50 до 250 грн., так і продовольчі набори від різних політичних сил за підтверджене відповідним чином (за допомогою фотографування) голосування за «необхідного» кандидата 25 травня.

Також Л.САФОНОВА повідомила, що за останню добу на телефони «гарячої лінії» СБУ надійшло понад 30 телефонних звернень киян про порушення їх виборчих прав.