Верховна Рада сьогодні може звільнити Семенюк

Сьогодні Верховна Рада планує розглянути питання про звільнення Валентини СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО з посади голови Фонду державного майна України.

Також у порядку денному, але в кінці, стоїть питання про призначення Андрія ПОРТНОВА головою ФДМУ.

Також у порядку денному стоять питання про призначення Валентина НАЛИВАЙЧЕНКА головою СБУ та про звільнення Едуарда ПРУТНІКА з посади голови Державного комітету телебачення та радіомовлення та призначення на цю посаду Ігоря КУРУСА. На цю посаду, а також про звільнення Олексія КОСТУСЄВА з посади голови АМКУ та призначення на цю посаду Давида ЖВАНІЇ.

Також у порядку денному - питання про призначення Віталія ГАЙДУКА на посаду віце-прем’єр-міністра України.

Як передає кореспондент УНІАН, порядок денний на сьогодні розміщується на 21 сторінці друкованого тексту.

Питання призначень та звільнень передбачені на 20 та 21 сторінці, тобто - останні в порядку денному.

Сьогодні ВР має працювати в ранковому та вечірньому сесійному режимі.