Томенко заявляє, що привид «ширки» перебрався з Секретаріату у ВР

Заступник керівника фракції БЮТ Микола ТОМЕНКО заявляє про переговори у Верховній Раді між Партією регіонів та "Нашою Україною" щодо створення широкої коаліції.

Як повідомили УНІАН у прес-службі М.ТОМЕНКА, за словами депутата, «якщо раніше привид широкої коаліції блукав у Секретаріаті Президента, то тепер цілком очевидно, що він заходить до Верховної Ради України».

Як сказав заступник керівника фракції БЮТ, ситуація, що склалася на сьогодні у парламенті, чітко свідчить про те, що Україна – на порозі створення нової коаліції та відповідних наслідків цього - формування нової системи влади та нового уряду.

«Якщо раніше про переговорний процес можна було говорити на підставі того, що такі зустрічі відбувалися в Секретаріаті Президента, то сьогодні вже для всіх очевидно: процес формування широкої коаліції відбудеться по завершенню виборів у Києві», - зазначив М.ТОМЕНКО.

За його словами, для ідеологів широкої коаліції надзвичайно важливо, щоб на виборах у Києві була створена більшість довкола Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО, а також щоб до Київради не потрапив блок НУ-НС на чолі з Юрієм ЛУЦЕНКОМ. Це дасть підстави команді Президента оголосити, що ні БЮТ, ні, зокрема, «Народна самооборона» не користується авторитетом у столиці України, а тому це знімає останню перешкоду перед формалізацією широкої більшості, зазначив депутат БЮТ.

М.ТОМЕНКО прогнозує, що в четвер-п’ятницю у Верховній Раді під час голосування і, зокрема, щодо Фонду державного майна, буде очевидною така неформальна співпраця між організаторами широкої коаліції - Партією регіонів та «Нашою Україною».

«Також очевидно, що Партія регіонів тепер не претендує на жодну посаду в парламенті, оскільки за домовленістю вона отримає посаду голови Верховної Ради та спільно з Президентом формуватиме новий уряд. Отож, можна сказати, що широка коаліція, про яку так багато говорили в Секретаріаті Президента, тепер вже прийшла і у Верховну Раду України», - підсумував М.ТОМЕНКО.