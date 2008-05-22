Супрун за два місяці береться об'єднати "людей здорового глузду"

Лідер Народно-демократичної партії Людмила СУПРУН закликає демократичні політичні сили та громадські об єднання до консолідації зусиль для розробки плану розвитку країни.

Про це вона заявила сьогодні на прес-конференції в УНІАН.

За словами Л.СУПРУН, за роки незалежності України "ніхто не здогадався і не спромігся" розробити стратегічний, діючий план розвитку країни, через що наша держава сьогодні має “хаотичний характер розвитку”, що є неприпустимим.

Як зазначила Л.СУПРУН, саме для цього необхідно "всім професіоналам, патріотам країни, людям здорового глузду іти з нами в об’єднавчий процес для підготовки плану розвитку країни".

Також з цього приводу вона поінформувала, що сьогодні на з’їзді НДП буде прийнято відповідне рішення.

У той же час Л.СУПРУН зауважила, що очолювана нею політична сила вже веде переговорчий процес з рядом партій. Зокрема, - з Демократичною партією, Партією промисловців і підприємців, Аграрною партією, рядом громадських об’єднань.

За словами лідера партії, не зважаючи на те, що на сьогоднішній день переговори йдуть складно, НДП поставила собі мету провести об’єднання за два місяці.

На її переконання, це також необхідно і для того, щоб в Україні з’явилося лише дві партії, оскільки Верховна Рада тривалий термін не може ухвалити зміни до закону про політичні партії. У контексті останньої тези Л.СУПРУН закликала парламент найближчим часом поставити на голосування законопроект, який вже давно знаходиться у Верховній Раді.