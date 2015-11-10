Сьогодні нардепи вкотре спробують розглянути візові законопроекти (наживо)

А також нардепи мають намір проголосувати законопроекти щодо забезпечення проведення голосування на місцевих виборах у Маріуполі та Красноармійську в 2015 році.

Як передає кореспондент УНІАН, серед законопроектів щодо візової лібералізації, зокрема, антикорупційні, які стосуються накладення арешту на майно та спецконфіскації, а також утворення Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

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Також депутати сьогодні розглянуть низку економічних законопроектів. Зокрема, щодо здешевлення вартості газу для населення та створення передумов для нової моделі ринку природного газу.

Серед іншого розглядатиметься питання щодо економічної стабілізації Державного акціонерного товариства “Чорноморнафтогаз” у зв'язку із тимчасовою окупацією території України.

Крім того, розглядатиметься законопроект щодо реформування державних і комунальних друкованих ЗМІ.

Депутати розглянуть і проект постанови щодо державної підтримки публікацій, наукових, освітніх та дослідницьких програм, спрямованих на висвітлення агресії Росії проти України.

Включити до порядку денного сесії передбачається і законопроект про вшанування героїзму і самопожертви Героя Небесної Сотні Михайла Жизневського.