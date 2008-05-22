Черновецький упевнений, що матиме більшість у Київраді

Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ має намір ініціювати скорочення кількості депутатів у Київраді.

Про це він сказав в ефірі телеканалу «Київ». ((Київрада збільшила кількість депутатів із 90 до 120 у грудні 2005 року – УНІАН).

«Ми зустрінемося з киянами на громадських слуханнях і вирішимо, скільки повинно бути депутатів у Київраді. Водночас я впевнений, що Блок Леоніда Черновецького в Київраді нового скликання буде мати більшість», - заявив Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ в ефірі телеканалу «Київ».

Він поінформував, що кожен член його Блоку закріплений за певним округом: «Адже після зміни виборчого законодавства (переходу від мажоритарної системи до змішаної, а потім до - пропорційної) був порушений зв`язок депутатів з виборцями».

Мер також відзначив, що пишається своєю командою, «всі члени якої об`єднані єдиними цілями й цінностями, готові завжди підставити плече один одному». «Завдання нашої команди - працювати над тим, щоб забезпечити надходження в бюджет. Тому що від результатів цієї роботи залежить і збільшення щомісячних адресних муніципальних виплат, і фінансування всіх інших сфер життя міста», - підкреслив Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.

Водночас він відзначив, що триває робота київської влади із закриття скандальних забудов. «Але найобурливіше, що міліція стала на сторону забудовників. Для мене було одкровенням, що один з учасників виборів виявився забудовником території лікарні, - заявив мер. - У принципі, забудовники є в будь-якому списку, крім Блоку Черновецького. Тому ми звернулися до всіх партій і блоків з вимогою їх виключити. Адже свита править королем», - відзначив він, зазначивши при цьому, що найбільше забудовників у БЮТ і в Блоці Кличка.