Черновецький: у Києві ціни на газ не зростуть

Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ запевняє, що, незважаючи на стрімкі темпи інфляції й подорожчання газу в країні, ціни на блакитне паливо для киян підвищуватися не будуть.

Про це він заявив в ефірі ТРК «Київ».

«Підвищення цін на газ у країні вже почалося. Однак запевняю, що в Києві він дорожчати не буде. Я готовий піти у відставку, якщо підвищу ціну на газ у столиці. Але, боюся, багато інших міст і регіонів можуть цього не витримати. Юлія Володимирівна обіцяла, що газ, добутий в Україні, буде продаватися населенню. Де він?» - відзначив Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.

«Сьогодні всі процеси в країні політизовані, але ж потрібно просто тихо й спокійно займатися управлінням держави, - відзначив мер. - Не можна робити вигляд, що з економікою все нормально. У країні інфляція, вона торкнулася кожного. Без спокійного, відкритого й чесного обговорення цього питання, інфляцію не зупинити».