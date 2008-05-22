Прокурор попереджає про покарання за порушення закону про вибори

Кримінальний кодекс передбачає суворе покарання за порушення виборчого законодавства – аж до позбавлення волі. Про це сьогодні на прес-конференції в УНІАН розповів прокурор міста Києва Євген Блажівський.

Так, за його словами, за підкуп виборців передбачене позбавлення волі: «Ті, хто видає себе за благодійників, пропонуючи гроші чи продукти, впливають на право громадян вільно обирати. Також є багато випадків, коли вимагають повідомити паспортні дані громадян. Невідомо, як ці особи потім вчинять з цією інформацією. Таким довірливим громадянам це може завдати значної матеріальної шкоди».

Блажівський також наголосив, що за передачу свого виборчого бюлетеню іншій особі передбачено від 1 до 3 років позбавлення волі, а за викрадення чи переховування бюлетеня – до 2 років.

«Для членів виборчих комісій відповідальність ще суворіша, - підкреслив прокурор. - Перешкоджання вільному здійсненню громадянином свого виборчого права, поєднане з підкупом, обманом або примусом, із застосуванням насильства, знищення чи пошкодження майна або відповідними погрозами вчинені членами виборчих комісій карається позбавленням волі до 3 років. А за підписання виборчого протоколу до остаточного підрахунку голосів чи встановлення результатів голосування, підміну дійсних виборчих бюлетенів, незаконне внесення до протоколу змін після його заповнення, викрадення чи приховування виборчого бюлетеню передбачено покарання до 6 років позбавлення волі».

Якщо ж член виборчої комісії умисне надав громадянину можливість проголосувати за іншу людину або взяти участь у голосуванні декілька разів, чи видав бюлетень особі, не включеній до списку виборців на відповідній виборчій дільниці, то на нього чекає позбавлення волі на 3-6 років.

«Закон справді суворий, тому я сподіваюся, що всі члени виборчих комісій будуть діяти у суворій відповідності до закону», - підкреслив Євген Блажівський.