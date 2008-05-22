Через громадянство Жванії можуть постраждати працівники ВІР і суду

Головним управлінням з розслідування особливо важливих справ Генеральної прокуратури порушено кримінальну справу за фактами підроблення документів одного із народних депутатів України.

Про це повідомляється на сайті Генпрокуратури.

Згідно з повідомленням, справу порушено за ознаками злочинів, передбачених ч.ч. 2,3 ст. 358 Кримінального кодексу України, за фактами підроблення та використання завідомо підроблених документів, на підставі яких управлінням ВІР (віз і реєстрацій) ГУМВС України у м. Києві видано завідомо неправдиву посвідку на постійне проживання в Україні одному із народних депутатів України, а колишнім Радянським судом м. Києва винесено рішення, на підставі якого вказаній особі незаконно надано громадянство України та видано паспорт громадянина України.

Досудове слідство у справі проводиться Генеральною прокуратурою України.

За даними поінформованих джерел УНІАН, мова йде про народного депутата Давида ЖВАНІЮ.

Раніше генеральний прокурор Олександр МЕДВЕДЬКО звернувся до Святошинського райсуду Києва із заявою про скасування рішень, що дозволили народному депутату Д.ЖВАНІЇ одержати свого часу українське громадянство.

Суть претензій прокуратури полягає суперечності даних щодо часових періодів перебування й проживання Д.ЖВАНІЇ в Україні, які були підставою для прийняття рішень, що дозволили йому одержати українське громадянство.

Водночас О.МЕДВЕДЬКО зазначає, що "Генеральній прокуратурі стало відомо про рішення Радянського районного суду Києва 15 травня 2008 року тільки після надходження звернення заступника глави Секретаріату Президента – уповноваженого Президента з питань контролю за діяльністю СБУ Ігоря ПУКШИНА від 15 травня 2008 року".